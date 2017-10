AFP: Efemera proclamare a Cataloniei ca stat in 1934

Atunci cand a facut aceasta proclamatie, partidele de stanga au declansat o "greva generala revolutionara" in semn de protest fata de intrarea in Guvern a trei ministri dintr-o coalitie de partide de dreapta, CEDA."Catalani!", striga el de la balconul Generalitat, sediul Guvernului catalan, "in acest moment solemn, in numele poporului si Parlamentului, Guvernul pe care-l prezidez isi asuma toate puterile in Catalonia, proclama statul catalan al Republicii federale spaniole, iar in vederea stabilirii si intaririi relatiilor cu liderii protestului general impotriva fascismului, ii invit sa infiinteze in Catalonia Guvernul provizoriu al Republicii".Companys nu i-a consultat anterior pe liderii grevei generale, iar Republica a II-a nu era federala.Insa, intr-o prima faza, fara sa astepte adoptarea Constitutiei in decembrie 1931, Catalonia, autoproclamata Republica, a incercat sa se doteze cu un statut de autonomie care era compatibil doar cu un model de stat federal.Guvernul de la Madrid a fost nevoit sa poarte negocieri dure pentru a se ajunge la competente acceptabile in noul stat unitar.Raspunsul Guvernului nu s-a lasat asteptat.Comandantul militar din Catalonia, generalul Domingo Batet, a refuzat sa se puna la ordinul Generalitat, iar dupa ce s-a consultat cu seful Guvernului de la Madrid a proclamat starea de razboi.Un infanterist a cazut sub gloantele unui militian, iar armata a raspuns cu tunul.Confruntarile din acea noapte s-au soldat cu 46 pana la 80 de morti, potrivit istoricilor.La ora 6.00 dimineata, pe 7 octombrie, la zece ore de la proclamatie, Companys a anuntat ca se preda generalului Batet.El a fost arestat impreuna cu Guvernul si mai multi deputati. Fotografia in care apar in spatele gratiilor avea sa faca inconjurul lumii.La 14 decembrie, o lege suspenda pe termen nedefinit autonomia Cataloniei.Refugiat in Franta dupa Razboiul Civil (1936-1939), Companys a fost arestat de germani in 1940 si predat dictatorului Francisco Franco.El a fost executat prin impuscare pe 15 octombrie, la Montjuic, o fortareata care strajuieste Barcelona.El a devenit un erou al sustinatorilor catalani ai independentei.