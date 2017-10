Bulgaria: Manifestatie la Sofia pentru cresterea salariilor si reducerea decalajului fata de Occident

Protestatarii s-au adunat in fata cladirii parlamentului cerand introducerea unei sume neimpozabile si mentinerea bonusurilor acordate pentru fiecare an in campul muncii. Manifestantii au mai cerut o crestere cu minim 100 de leva (51 euro) a salariilor, din 2018."Vrem si noi partea care ne revine din profitul angajatorilor", a indicat sindicatul central KNSB (Confederatia Sindicatelor Independente). "Vrem ca bulgarii sa ramana in Bulgaria. Credem ca acest lucru se va putea intampla doar cand vor creste veniturile", a notat liderul KNSB Plamen Dimitrov.La 10 ani de la aderarea tarii la Uniunea Europeana, decalajul dintre salariile din Bulgaria si ale partenerilor sai din UE se mentine, nivelul remuneratiilor fiind chiar mai mic decat cel din Serbia sau Macedonia, tari invecinate din Balcani care nu sunt membre ale blocului comunitar. In Bulgaria, salariul mediu brut este de putin peste 1.000 de leva (510 euro), iar cel minim este de 460 leva (235 euro), in 2018 fiind prevazut sa creasca la 510 leva (260 euro).Salariile mici sunt unul din principalele motive pentru care bulgarii pleaca in cautarea unui trai mai bun in Occident. Circa 1,1 milioane de bulgari au emigrat dupa caderea comunismului, acum 28 de ani.