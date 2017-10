Kirghizstanul renunta sa mai sarbatoreasca revolutia bolsevica din 1917, comemorand in schimb victimele tarismului si stalinismului

Cu cateva zile inainte de 7 noiembrie, centenarul revolutiei bolsevice, presedintele Almazbek Atambaiev a ordonat intr-un decret public ca tara sa sa nu mai sarbatoreasca evenimentul, explicand ca "data si-a pierdut semnificatia".In locul sau, Kirghizstanul va aduce in 7 noiembrie un omagiu victimelor represiunii tariste care a avut loc in regiune in 1916. In 8 noiembrie va fi alta zi libera, pentru comemorarea victimelor ale represiunii staliniste.In aceste conditii, Belarus ramane singura tara din fosta URSS care mai sarbatoreste inca revolutie din octombrie, in conditiile in care Rusia a incetat sa mai faca acest lucru in 2005.Granitele acestei tari din Asia centrala au fost desenate in epoca sovietica, in conditiile in care nu exista un stat modern. Devenita republica sovietica in 1936, Kirghizstanul a devenit independenta dupa destramarea URSS, in 1991.