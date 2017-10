Fundatia Nobel renunta la toate investitiile in grupuri care contribuie la producerea de arme nucleare, dupa informatiile stanjenitoare dezvaluite de un ONG

Fundatia Nobel, care gestioneaza averea lasata de Alfred Nobel (1833-1896), a fost acuzata de ONG-ul "Future in our hands" ca are plasamente in fonduri prezente in capitalul unor companii care contribuie la producerea de arme nucleare.Acest lucru inseamna ca o parte din cele 9 milioane de coroane (925.000 euro) cu care este recompensat fiecare laureat al premiului Nobel ar putea proveni din profiturile realizate prin aceste controversate investitii.Informatia este cu atat mai jenanta cu cat Nobelul pentru pace a recompensat in acest an Campania internationala pentru abolirea armelor nucleare (ICAN), care va primi prestigioasa recompensa in 10 decembrie, in prezenta unei supravietuitoare a bombardamentului atomic din Hiroshima.Directorul Institutului Nobel, Olav Njølstad, a confirmat ca "mai putin de 1%" din activele Fundatiei sunt indirect plasate in grupuri care contribuie la producerea bombelor atomice."Este o pata", a admis el, joi seara, la radioul norvegian.Dar, a precizat el, Fundatia se angajeaza sa renunte la toate investitiile in producatorii de arme nucleare "in mai putin de 12 luni", in virtutea unui nou regulament etic adoptat in martie.ICAN, o coalitie care regrupeaza sute de ONG-uri, a promovat adoptarea unui tratat istoric de interzicere a armelor nucleare semnat in 7 iulie de 122 de tari, din randul carora au absentat insa cele noua puteri nucleare.