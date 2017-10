ULTIMA ORA LIVE VIDEO Parlamentul Cataloniei a votat independenta fata de Spania / Senatul spaniol a votat, la scurt timp, ca Madridul sa preia controlul direct al regiunii

Pido tranquilidad a todos los españoles. El Estado de Derecho restaurará la legalidad en Cataluña. MR — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) October 27, 2017

Rezolutia cere executivului catalan sa negociere recunoasterea republicii in strainatate, in conditii in care niciun stat nu si-a manifestat sprijinul pentru separatisti.Aceasta rezolutie afirma ca se constituie "o republica catalana, ca stat independent si suveran, de drept, democratic si social".Catalonia nu este la primele tentative de rupere de guvernul central. Dar executivul sau nu a ajuns niciodata atat de departe. Ultimul episod vine de acum 80 de ani.In 1934, in 6 octombrie, presedintele guvernului autonom al Cataloniei, Lluis Companys, proclama un "stat catalan in cadrul unei republici federale a Spaniei".Raspunsul guvernului central nu s-a lasat asteptat: comandantul militar din Catalonia a proclamat starea de razboi. Confruntarile s-au soldat cu 46 pana la 80 de morti, potrivit diferitilor istorici.Spania ramane "singurul nostru interlocutor", a declarat Donald Tusk, presedintele Consiliului UE."Pentru UE, nu se schimba nimic. Spania ramane singurul nostru interlocutor", a scris Tusk pe contul sau de Twitter, cerand totodata guvernului spaniol sa "favorizeze forta argumentului mai degraba decat argumentul fortei".Departamentul de Stat al SUA afirma ca regiunea Catalonia este parte integranta din Spania, Washingtonul sustine masurile guvernului spaniol de a mentine Spania unitaBancile catalane isi accentueaza caderea, vineri, pe Bursa din Madrid: CaixaBank, a treia banca spaniola, pierdea 5% iar Banco Sabadell 6% in jurul orei 13,50 GMT.Senatul spaniol a votat ca Madridul sa preia controlul direct al CatalonieiPremierul spaniol Mariano Rajoy a facut apel la calm dupa declaratia de independenta a parlamentului catalan, spunand ca domnia legii va fi reinstaurata in Catalonia.Parlamentul Cataloniei a votat independentaUnii dintre deputatii ostili independentei au ramas mai departe in sala s si-au aratat buletinele marcate cu "NU" in fata camerelor de luat vederi ale ziaristilorParlamentarii catalani au inceput sa voteze rezolutia privind independenta. Votul este secret. Deputatii Ciudadanos si PSC, ostili independentei, au parasit hemiciclul inaintea scrutinului."Declaram Catalonia drept stat independent sub forma de Republica", scrie in preambulul acestei rezolutii, prezentata de partidele separatiste, care au majoritatea absoluta in parlamentul regional, a precizat acest purtator de cuvant.Rezolutia ar urma sa fie supusa votului intr-o sedinta prevazuta vineri.