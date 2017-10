Zi decisiva pentru Catalonia: Senatul spaniol urmeaza sa voteze vineri preluarea controlului direct al regiuniii de catre Madrid / Rajoy: Prima decizie va fi destituirea lui Puigdemont

Prima hotarare a Guvernului va fi sa il destituie pe presedintele Cataloniei Carles Puigdemont, in cazul in care Senatul ii acorda puteri speciale, a declarat premierul spaniol Mariano Rajoy in plenul Camerei superioare a Parlamentului, relateaza The Associated Press, citata de News.ro.Atat Senatul spaniol cat si parlamentul catalan s-au intrunit vineri dimineata pentru a discuta aplicarea de catre guvernul de la Madrid a articolului 155 din constitutie, ce permite administratiei centrale sa preia fraiele unei regiuni care incalca legea.Exista mari semne de intrebare privind modul cum se va pune in practica decizia si daca cei din Catalonia o vor accepta.Unii suporteri ai independentei au anuntat deja ca vor demara o campanie de nesupunere civica.Votul decisiv din camera superioara a parlamentului spaniol urmeaza sa aiba loc in jurul orei 15.00, ora Romaniei.Premierul Mariano Rajoy ar urma apoi sa tina o sedinta de guvern in care sa ia primele masuri de guvernare directa a Cataloniei, printre care ar putea fi concedierea guvernului regional si preluarea comenzii directe a fortelor de politie catalane.