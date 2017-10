VIDEO Doua femei, salvate de marina americana dupa ce nava lor a plutit cinci luni in deriva

Nava USS Ashland a sosit a a doua zi dimineata, transmite marina americana printr-un comunicat de presa.Jennifer Appel si Tasha Fuiaba, ambele din Honolulu, au ramas fara motor din cauza vremii proaste din luna mai, dar au crezut ca inca pot sa ajunga in Tahiti doar navigand cu velele.La doua luni dupa inceputul calatoriei, mult dupa ce trebuiau sa fi ajuns in Tahiti, ele au inceput sa transmite mesaje SOS, dar nu aveau nicio nava prin preajma si erau prea departe in larg pentru a fi auzite de pe uscat.Ele au spus Marinei ca au supravietuit pentru ca aveau apa purificata si mancare pentru un an, in special cereale si paste.