Secretarul american al Apararii, in zona demilitarizata de la frontiera dintre cele doua Corei inaintea vizitei lui Trump in Asia: "Scopul nostru nu este razboiul"

"Provocarile nord-coreene continua sa ameninte securitatea globala si regionala, in pofida condamnarii unanime din partea Natiunilor Unite", a spus Mattis in timpul uneivizite zona demilitarizata care imparte peninsula."Dupa cum a clarificat secretarul de stat Tillerson, scopul nostru nu este razboiul, ci mai degraba o denuclearizare completa si ireversibila a peninsulei coreene", a precizat Mattis.Donald Trump a refuzat, joi, sa spuna daca va vizita si zona demilitarizata situata la frontiera dintre Coreea de Sud si Coreea de Nord in cursul turneului sau in Asia."Mai bine nu spun, insa veti fi surprinsi", a declarat Trump.Presedintele american se va deplasa in Japonia, Coreea de Sud, China, Vietnam si Filipine in perioada 3-14 noiembrie.