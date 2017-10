Dosarele Kennedy. Administratia Trump publica mii de dosare secrete. Presedintele SUA amana insa divulgarea unor documente "sensibile"

Se astepta publicarea a 3 100 de dosare secrete, ceea ce reprezinta zeci sau chiar sute de mii de documente.Potrivit unor oficiali ai administratiei Trump, presedintele american a dat curs recomandarii CIA, FBI si a altor servicii de informatii privind amanarea publicarii anumitor documente legate de moartea lui John F. Kennedy in 22 noiembrie 1963. Si acum, la peste 50 de ani de la tragedie, asasinatul face obiectul a numeroase teorii ale conspiratiei.Reprezentanti ai politiei si serviciilor de informatii au cerut ca anumite documente care tin de securitatea nationala sa nu fie facute publice.Donald Trump a acceptat si le-a dat sase luni pentru a explica motivele pentru care aceste documente nu pot fi publicate, potrivit unor oficiali ai administratiei sale, care au dorit sa-si pastreze anonimatul."Mai exista inca informatii sensibile in dosare", a subliniat un oficial, referindu-se in special la cele despre informatori si rolurile lor in cadrul investigatiilor."Presedintele doreste sa se asigure de o transparenta completa si vrea sa publice aceste informatii cat mai curand posibil", a spus aceeasi sursa.O comisie de ancheta lansata la cateva zile dupa moartea carismaticului presedinte in varsta de 46 de ani a ajuns la concluzia ca el a fost ucis de fostul marinar Mark Harvey Oswald, care a actionat singur.Aceasta concluzie oficiala nu a fost niciodata suficienta pentru a inabusi ipotezele unei conspiratii impotriva celui de-al 35-lea presedinte american.