Tehnologii olandeze ar fi fost folosite in programele de arme de distrugere in masa din Iran, Pakistan si Siria

Guvernul olandez a declarat ca a fost informat despre posibila utilizare de tehnologii olandeze in programele de arme de distrugere in masa din Iran, Pakistan si Siria, relateaza AFP.'Intr-un (anumit) numar de cazuri, serviciile (de informatii si de securitate olandeze) au primit indicii privind utilizarea tehnologiei olandeze in programele de arme de distrugere in masa sau pentru mijloacele de transmisie din Iran, Pakistan si Siria', au scris ministrii in exercitiu ai apararii, de externe si comertului exterior, intr-o scrisoare publicata in noaptea de miercuri spre joi, potrivit Agerpres