O retea de trafic de migranti spre Marea Britanie a fost destructurata, conducand la arestarea a 26 de persoane in urma unor raiduri in mai multe tari ale Europei, a anuntat joi Oficiul European de Politie (Europol), informeaza AFP.

Reteaua 'este suspectata de a fi transportat migranti in vehicule adaptate special, traversand mai multe tari membre ale UE, avand Marea Britanie ca destinatie finala', a precizat Europol intr-un comunicat.

Seful retelei, care se afla sub supraveghere din ianuarie, este un barbat cu handicap ce se deplaseaza in fotoliu rulant, 'venit din Afganistan si care s-a stabilit in Marea Britanie', potrivit aceleiasi surse, citeaza Agerpres.