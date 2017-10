Coreea de Nord sporeste securitatea in zonele cu monumentele conducatorilor de frica posibilelor vandalizari produse de cetateni infometati

Coreea de Nord a sporit securitatea in preajma statuilor lui Kim Ir-sen si Kim Jong-il din Phenian precum si in alte zone cu monumente deoarece exista temeri ca acestea ar putea fi vandalizate de un grup de cetateni nemultumiti si din ce in mai infometati, potrivit The Telegraph Site-ul de stiri Daily NK News din Coreea de Sud a precizat, citand surse propri, ca politia "a fost mobilizata pentru patrule de noapte" in jurul unor statui dedicate celor trei generatii ale familiei Kim care au condus tara din 1945. Ingrijiri suplimentare au fost luate si in restul tarii pentru a proteja picturile murale si cele in ulei din locurile publice care lauda realizarile celor trei lideri.Garzile pazesc in mod traditional statuile si alte repere destinate sa uneasca poporul nord-coreean cu conducatorii lor de sarbatorile si aniversarile nationale legate de familia Kim, insa aceasta paza a fost intensificata.O sursa de la Phenian a declarat pentru site-ul sud coreean ca s-a cerut luminarea statuilor si picturilor ce simbolizeaza dinsatia Kim, dar si o ingrijire atenta pentru a se asigura ca elementele ostile nu le pot deteriora."Au fost raportate incercari de vandalizare a acestor statui si monumente ale familiei Kim, in special in zonele mai indepartate ale Coreei de Nord. In comparatie cu trecutul, aceste evenimente devin din ce in ce mai frecvente. Generatiile mai tinere de nord-coreeni au putin respect pentru Kim Jong-un si vedem ca acest lucru incepe sa iasa la suprafata", a spus Toshimitsu Shigemura, un profesor al unei universitati din Tokyo."Autoritatile locale nu au alta solutie decat sa sporeasca securitatea in jurul acestor monumente deoarece i-ar putea costa locurile de munca - sau, mai rau - daca astfel de proteste vor incepe sa se raspandeasca", a mai spus ShigemuraNemultumirea fata de regim poate creste in urmatoarele luni, dupa ce Coreea de Nord a suferit o seceta severa la inceputul sezonului sau de recolta, ceea ce va avea in mod inevitabil un impact asupra recoltei.Organizatia pentru Alimentatie si Agricultura a Natiunilor Unite a avertizat deja ca exista "o crestere accentuata a nivelurilor de insecuritate alimentara", iar alte agentii au avertizat asupra foametei pe scara larga in randul populatiei. Phenianul a solicitat, de asemenea, asistenta din partea ONU pentru a-si hrani oamenii, un pas pe care nu a trebuit sa-l faca de cativa ani."In ciuda tuturor promisiunilor sale, Kim Jong-un nu a avut realizari semnificative si oamenii o stiu. Oamenii doresc hrana si un nivel de trai mai bun, nu le pasa de arme nucleare si de rachete si se intreaba de ce se cheltuie atat de mult atunci cand sunt infometati", a spus profesorul Shigemura.