Roma: Fontana di Trevi a fost vandalizata. Apa a devenit rosie

Apa din Fontana di Trevi din Roma, una dintre cele mai importante atractii turistice ale Italiei, a devenit rosie joi, dupa ce un barbat a varsat vopseaua in piscina principala, a spus un oficial al orasului, citat de Reuters.Politia a retinut responsabilul, potrivit unui raport al primariei, in timp ce mai multi oficiali din Roma evalueaza posibile daune asupra fantanii monument istoric din secolul al XVIII-lea."Faptele de acest gen demonstreaza ignoranta si lipsa totala a simtului civic", a declarat viceprimarul Luca Bergamo.Mass-media italiana a declarat ca vinovatul este aceeasi persoana care a vopsit apa fantanii tot in rosu si in 2007 pentru a protesta fata de gazduirea unui festival international de film de catre Roma.Evenimentul de joi a avut loc chiar in ziua deschiderea Festivalului de Film de la Roma.