FOTOGALERIE: Marea Caraibelor, acoperita de gunoaie pe o distanta de 24 de kilometri

Un fotograf a surpins in mai multe imagini, facute in Marea Caraibelor, o vasta portiune de gunoaie din plastic si polistiren care pluteau pe o distanta de 24 de kilometri. Caroline Power este specializata in fotografie subacvatica si si-a dedicat cariera pentru a evidentia pagubele pe care le produc deseurile din plastic in oceane, scrie The Telegraph Ea a clasificat ca "devastatoare" intinderea de plastic, sticle si gunoaie dintre insulele Roatan si Cayos Cochinos , in largul coastei Hondurasului."E devastator sa vezi cum o zona la care tii atat de mult este ucisa si sufocata de gunoi. Odata ce gunoiul a ajuns in ocean, este foarte dificil si costisitor sa il eliminam. Cheia este sa oprim gunoiul inainte de a intra in ocean. Pentru ca acest lucru sa se intample, trebuie sa imbunatatim managementul deseurilor, educatia ecologica si facilitatile de reciclare la scara globala", a declarat Caroline Power.Ea a spus ca, impreuna cu echipa ei, au strabatut opt kilometri printre gunoaie plutitoare adaugand ca "oriunde ne-am uitat erau pungi de plastic de toate formele si dimensiunile: pungi chipsuri, pungi de cumparaturi, saci de gunoi si alte ambalaje. Unele erau intregi, iar restul erau doar bucati. Din pacate, multe testoase, pesti, balene si pasari vor confunda acele gunoaie cu mancare."Power a mai spus ca multi oameni fie ard gunoiul, fie il arunca in in rauri, iar acest lucru se intampla din lipsa de educatie.Reprezentantii Oceana Europe s-au declarat "socati, dar nu si surpinsi" de imaginile prezentate si au spus ca "daca nu se schimba comportamentul oamenilor, vom avea mai mult plastic decat pesti in ocean."Power spera ca fotografiile ei ii vor incuraja pe altii sa-si "modifice obiceiurile si viata de zi cu zi pentru a ajuta la protejarea si conservarea acestei planete".