Portugalia: Justitia acorda circumstante atenuante unui barbat care si-a batut cu bata sotia adultera, in timp ce era tinuta de fostul amant / Judecatorii au evocat Biblia, unde femeile infidele erau ucise

Intr-o prima etapa, CSM a exclus o interventie, invocand independenta tribunalelor, dar scandalul declansat a condus in cele din urma la deschiderea unei anchete.Potrivit presei locale, femeia avusese o aventura cu un barbat, dar a decis sa ii puna capat. Amantul i-a spus atunci despre aventura sotului, care a decis sa divorteze. Ulterior, cei doi i-au trimis femeii mai multe mesaje de amenintare. Ulterior, fostul amant a rapit-o si, in timp ce o tinea, ex-sotul a lovit-o cu o bata in care erau infipte tinte metalice. Ranile provocate nu i-au pus viata in pericol.Judecatorii unui tribunal din Porto (nord), al doilea oras al tarii, au acordat insa circumstante atenuante fostului sot, condamnandu-l la 15 luni de inchisoare cu suspendare si la o amenda de 1.750 euro, in conditiile in care procurorii cereau trei ani si jumatate de inchisoare, cu executare. Si fostul amant a primit o pedeapsa usoara."Aduleterul comis de o femeie este o conduita pe care societatea o condamna si o condamna puternic", se arata in decizia tribunalului, care afirma ca "intelege violenta barbatului, victima acestei tradari", care a fost "umilit de sotia sa"."In Biblie putem citi ca femeia adultera trebuie pedepsita cu moartea", arata acest text, care vorbeste si despre lapidarea femeilor infidele in anumite societati si de o lege portugheza din 1876 care prevede pedepse usoare pentru un barbat care isi ucide sotia care l-a inselat.Decizia, publicata luni, a starnit puternice reactii in Portugalia.O petitie lansata pe retelele sociale pentru a protesta impotriva deciziei a strans deja 15.000 de semnaturi, iar un apel la proteste publice este prevazut vineri.