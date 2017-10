Carles Puigdemont anunta un discurs joi dupa-amiaza, bursa de la Madrid reactioneaza pozitiv / Alegeri anticipate sau independenta regiunii, printre optiunile acestuia

Acest discurs vine dupa mai multe zile de negiocieri in cadrul guvernului pe care il conduce in ceea ce priveste raspunsul Cataloniei la amenintarea Madridului de a pune regiunea sub tutela.Bursa de la Madrid a crescut dupa anuntul acestui discurs neasteptat, castigand 1,70% in jurul orei locale 13,00 (11,00 GMT). Actiunile bancilor catalane s-au apreciat puternic, CaixaBank castigand +3% iar Banco Sabadell depasind pentru scurt timp 5%.