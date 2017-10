Bulgaria infiinteaza o noua institutie anti-coruptie, Comisia Europeana cere eficienta mai mare

"Se depun eforturi mari pentru ca lucrurile sa se intample asa cum trebuie si pentru a putea fi finalizat la termen acest Mecanism de Cooperare si Verificare. Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a dat deja de inteles ca acest lucru se poate intampla la sfarsitul mandatului acestei Comisii", a declarat Vera Jourova.Comisarul European pentru justitie este intr-o vizita oficiala in Bulgaria, miercuri si joi. "Dar mai sunt lucruri de facut, in special in domeniul dreptului penal, precum si pentru crearea unui sistem care sa fie destul de eficient in combaterea crimei organizate si coruptiei. Inca nu constatam ca sistemul ofera rezultate palpabile in acest sens", a adaugat ea.Ministrul bulgar al justiţiei, Ţeţka Ţaceva, a depus miercuri in Parlament proiectul de lege pentru combaterea corupţiei. Potrivit afirmaţiilor sale, proiectul de lege are drept obiectiv apărarea intereselor societăţii, în primul rând prin combaterea efectivă a corupţiei.Ţaceva a precizat că în proiectul de lege este menţionat în detaliu cercul de persoane care ocupă înalte funcţii publice. "Se propune înfiinţarea unui nou organism anticorupţie, unitar şi independent, care în lege se numeşte Comisia pentru Combaterea Corupţiei şi Confiscarea Averilor Dobândite Ilegal. Concomitent cu legea anticorupţie propusă, Ministerul Justiţiei a pregătit un proiect de modificare şi completare a Codului Penal. Pentru prima dată se incriminează traficul de influenţă", a mai spus ministrul justiţiei.