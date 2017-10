Donald Trump califica drept "rusinoasa" posibila contributie a echipei lui Hillary Clinton la finantarea anchetei privind legaturile sale cu Rusia

Astra Film Festival 2017

Iosif Demian, regizorul filmului Baloane de curcubeu, a discutat in cadrul unui interviu despre cenzura comunista, recuperarea peliculei si despre noul val de regizori romani in contextul erei postdecembriste. Crezut pierdut, filmul este recuperat dupa revolutie de Iosif Demian - care emigrase in Australia in 1985. Copia gasita - supravietuitoare a 18 runde de cenzura - este reconditionata de regizor si a fost lansata oficial, dupa 35 de ani, in cadrul AFF.