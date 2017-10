Agentii de paza ai unui adapost pentru migranti din Berlin incita solicitantii de azil sa se prostitueze: Cu cat sunt mai tineri, cu atat e mai scump (ZDF)

ZDF a obtinut marturii ale migrantilor si agentilor de securitate care lucreaza intr-un adapost pentru migranti in Wilmersdorf, la sud-vest de Berlin."Eram sunati si ni se spunea 'am nevoie de o femeie' sau 'de un barbat', in special tineri. Cu cat sunt mai tineri, cu atat e mai scump", explica un agent de la acest camin, in fata camerei, cu figura blurata.Potrivit acestuia, agentii de securitate, care lucreaza la o firma care are contract cu primaria Berlinului, incasau cateva zeci de euro servind ca intermediari intre migranti si clienti."Sunt multi care se prostitueaza, au nevoie de bani. Printre ei exista si minori, in jurul varstei de 16 ani, chiar daca nu sunt foarte numerosi", spune un alt agent.Marturia sa este confirmata de Omar, un solicitant de azil de 20 de ani care locuieste aici si care se prostitueaza de mai multe luni."Intr-o zi un agent de securitate a venit la mine si m-a intrebat: 'vrei sa faci o afacere? sa castigi bani'. 'Desigur', i-am raspuns. Daca faci sex cu o femeie, primesti 30 de euro, poate 40", explica el.Dar majoritatea clientilor sai sunt barbati, in general in varsta: "Ce pot sa fac? Am nevoie de banii astia dar familia mea nu trebuie sa stie absolut nimic".