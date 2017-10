VIDEO Franta: O drona a incercat, in zadar, sa incendieze un drapel anti-Trump

O inregistrare video surprinsa de camera video care supravegheaza 24/24 drapelul, pentru a permit publicului sa-l observe, arata o drona de care este atasat un obiect in flacari incercand timp de peste 5 minute sa dea foc steagului, fara a reusi. In cele din urma, drona s-a lovit de catarg, la inaltimea de 28 de metri, si a cazut.Acest steag a fost instalat in 16 octombrie. Este vorba de un drapel alb pe care scrie, cu majuscule negre, "He will not divide us" (Nu ne va diviza).Ideea s-a nascut in urma unui proiect lansat in ianuarie, in ziua investiturii presedintelui american Donald Trump, de actorul amerucan Shia LaBeouf si artistii Luke Turner si Nastja Sade Ronkko.Devenit tinta extremistilor din dreapta extrema americana, opera de arta a fost trimisa in primavara la centrul artistic din Liverpool, in Marea Britanie, inainte de a ajunge la Nantes.