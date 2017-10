Doi lideri ai tatarilor din Crimeea au fost eliberati si trimisi in Turcia

"Ilmi Umerov si Ahmet Cigoz au fost eliberati si avionul lor a aterizat probabil la Ankara", a afirmat sotia lui Ilmi Umerov, Maia Umerova, confirmand declaratiile anterioare facute de avocatii lor.Ahmet Cigoz, fost vicepresedinte al Medjlis, adunarea tatarilor din Crimeea, care a fost interzisa de Moscova, a fost condamnat in en septembrie la opt ani de inchisoare sub acuzatia ca a organizat "tulburari in masa" in februarie 2014, cu cateva saptamani inainte de anexarea Crimeii de catre Rusia.Ilmi Umerov, vicepresedinte al Medjlis, fusese condamnat cateva saptamani mai tarziu la doi ani de inchisoare pentru "apologia separatismului".Tatarii din Crimeea, o comunitate musulmana care se opune, in majoritate, anexarii peninsulei, se confrunta cu o puternica represiune din partea autoritatilor ruse.Justitia rusa a interzis si a calificat drept "organizatie terorista" Medjlis, inchizand, de asemenea, televiziunea acestei comunitati.