Un cabinet de avocatura offshore piratat se teme de publicarea unor informatii legate de clientii sai, unii dintre cei mai bogati din lume

Appleby, care se prezinta drept "unul dintre cele mai mari cabinete de avocatura offshore", afirmat intr-un comunicat ca a primit "cereri de informatii de la Consortiul International al Ziaristilor de Investigatii (ICIJ)", care s-a aflat la originea scandalului Panama Papers.Aceste cereri "sunt bazate pe documente pe care ziaristii spun ca le-au vazut si care sunt legate de afacerile cabinetului si cele ale clientilor nostru". Appleby adauga ca in urma cu un an s-a confruntat cu un "incident privind securitatea datelor", fara a oferi alte precizari.Appleby mai are birouri in Insulele Caïman Jersey sau Seychelles.In editia de miercuri, The Daily Telegraph a anuntat ca scurgerea de informatii "priveste unii dintre cei mai bogati britanici".