Criza din Catalonia: Dezbateri aprinse in guvernul regional dupa ce mai multi ministri au cerut alegeri anticipate

Mi multi membri ai "govern", executivul Cataloniei, s-au exprimat pentru organizarea de alegeri anticipate, in cadrul sedintei saptamanale a executivului, a confirmat miercuri una dintre aceste surse.Aceasta convocare ar viza evitarea aplicarii de catre guvernul spaniol a articolului 155 din Constitutie, o masura inedita dupa ce Spania a revenit la democratie in 1977.Seful guvernului spaniol Mariano Rajoy doreste aplicarea acestui articol pentru a indeparta amenintarea declararii unilaterale a independentei Cataloniei, unde traiesc 16% dintre spanioli.Dar declansarea sa este complicata si ar putea provoca tulburari de masa,Partidul Socialist, aliat cu guvernul in privinta acestui dosar, a declarat ca organizarea de anticipate ar fi interpretata ca o revenire la ordinea constitutionala.Potrivit cotidianului catalan La Vanguardia, o "dezbatere intensa" a avut loc marti in guvernul catalan intre partizanii alegerilor anticipate si cei ai declararii unilaterale a independentei.Cotidianul catalan El Periodico scrie ca numarul doi in guvern, Oriol Junqueras, liderul stangii republicane din Catalonia, a preferat sa nu se pronunte, in conditiile in care, in public, mai multi alesi din partidul sau spuneau ca singura cale posibila este declararea unilaterala a independentei.Aceasta dezbatere intervine cu doua zile inainte de votul in Senat a unor masuri care vor permite guvernului conservator sa demita guvernul catalan, sa preia controlul asupra politiei din regiune si sa puna sub tutela parlamentul regional, in temeiul articolului 155.