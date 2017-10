Echipa lui Hillary Clinton a finantat partial cercetarile privind legaturile dintre Donald Trump si Rusia

In aprilie 2016, avocatul Marc Elias, care lucra pentru echipa de campanie a lui Hillary Clinton si pentru DNC, a contractat compania Fusion GPS, cu sediul in Washington, pentru a ancheta relatiile lui Donald Trump cu Rusia, potrivit sursei citate.Platile catre aceasta companie au continuat pana la cateva zile inainte de alegerile prezidentiale din noiembrie.Inainte de acordul cu democratii, Fusion GPS a facut cercetari asupra lui Donald Trump la cererea unuia dintre rivalii sai din tabara republicana la alegerile primare. Identitatea acestui rival nu este cunoscuta inca.Fusion GPS a cerut unui judecator federal sa respinga o cerere a Comisiei pentru informatii din Camera Reprezentantilor de a avea acces la conturile sale, argumentand ca ii sunt incalcate drepturile constitutionale.Raportul privind cercetarile asupra lui Trump, de 35 de pagini, a fost realizat de Christopher Steele, un fost agent al MI6, contra-spionajul britanica, si constituie un element esentiale al anchetelor Congresului privind ingerintele Rusiei in alegerile prezidentiale americane din 2016.Donald Trump a calificat raportul drept "fake news".Controversat, acest raport face referinta la numeroase alegatii compromitatoare la adresa lui Donald Trump, in special existenta unei inregistrari video cu caracter sexual in care sunt implicate prostituate sau schimburi de informatii cu Kremlinul timp de aproape un deceniu.Sambata, presedintele american a scris pe Twitter ca Departamentul Justitiei si FBI "trebuie sa divulge imediat cine a platit" pentru realizarea acestui raport, dupa ce a lasat sa se inteleaga ca a fost vorba de democrati dar fara a exclude Rusia si FBI.