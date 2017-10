VIDEO Uniunea Europeana vrea sa taie din fondurile de pre-aderare ale Turciei, ca urmare a masurilor regimului Erdogan

Corespondenta de la Strasbourg

In cadrul discutiilor dintre institutiile UE privind bugetul Uniunii, statele membre au cerut taierea cu 20 de milioane de euro a unor fonduri de pre-aderare destinate Turciei in anul 2018, dar Parlamentul European solicita ca taierea sa fie de 50 de milioane de euro si punerea in rezerva a 30 de milioane de euro, bani care sa fie acordati Ankarei in functie de evolutiile in tara."Vedem ca in Turcia libertatea presei este ingradita, libertatea de exprimare este ingradita, drepturile omului sunt ingradite, reformele politice merg total in directia grestita si Turcia nu se apropie, ci, dimpotriva, se indeparteaza de standardele europene. Ca atare am propus taierea cu 50 de milioane de euro, dintr-un total de 217 milioane de euro, a liniei care isi propune sa finanteze reforme politice, fiindca sub nicio forma ceea ce ar loc in Turcia in momentul de fata nu poate fi descris ca reforme in spirit european" - a declarat Muresan, la Strasbourg, la Parlametul European.Turcia va primi, insa, mai departe fonduri europene de preaderare, pentru domenii economice."Nu afectam fondurile de 291 milioane de euro alocate cooperarii economice, tocmai pentru ca nu vrem sa lezam agetii economici europeni care opereaza in Turcia, comertul dintre Turcia si UE, nu taiem nici fondurile pentru agricultura, pentru ca fermierii din Turcia nu au niciun fel de responsabilitate pentru nerespectarea standardelor democratice de catre autoritatile de la Ankara" - a mai spus negociatorul-sef al Parlamentului European pentru bugetul UE 2018.El a subliniat, insa, ca Turcia ramane un partener important pentru UE si pentru Romania, in particular."Turcia este un partener important pentru Uniunea Europeana si fluxul de refugiati dinspre Orientul Mijlociu doar impreuna reusim sa-l gestionam, dar nu putem inchide ochii la evolutiile din Turcia. Si pentru Romania Turcia este un partener imporant in regiune, ramanem parteneri in cadrul NATO, dar nu putem fi indiferenti la situatia de acolo" - a mai spus Siegfried Muresan.Anterior, Comisia de afaceri externe a Parlamentului European a solicitat directioarea unei parti din fondurile de preaderare ale Turciei catre organizatiiile non-guvernamentale care se lupta pentru drepturile si libertatile omului in aceasta tara."In ceea ce priveste Turcia, pozitia AFET a fost foarte clara: vrem ca o parte din fondurile de praderare sa mearga spre societatea civila, pentru a ne putea asigura ca vom avea in viitor, poate, o Turcie democratica la masa discutiilor" - a spus europarlamentarul roman Cristan Preda, membru al Comisiei de afaceri externe, in plenul Parlamentului European, la dezbaterea bugetului UE pe anul 2018.Miercuri, al Strasbourg, plenul Parlaentului European este astetat sa dea votul pentru raportul lui Siegfried Muresan pentru bugetul UE pe anul 2018.Comisia Europeana a propus un buget al UE de 160,6 miliarde de euro, cel mai mare buget anual din istoria Uniunii Europene, in crestere totala de circa 2,2 miliarde de euro fata de anul 2017. In schimb, in cadrul Consiliului UE, statele membre au propus un buget cu aproximativ 1,7 miliarde de euro mai mic decat cel avansat de CE.In replica, Muresan a elaborat un pachet de amendamente care au vizat, printre altele, cresterea alocarilor pentru investitii in locuri de munca pentru tineri si siguranta, fata de propunerile din proiectul de buget al Comisiei, si a respins taierile bugetare cerute de Consiliul UE. Acest pachet de amendamente a fost aprobat de Comisia pentru bugete din Parlamentul European in data de 27 septembrie 2017.Daca pozitia nu va coincide cu pozitia Consiliului UE, atunci se va initia procedura de conciliere bugetara intre Parlamentul European si Consiliul UE. La finalul concilierii bugetare, care poate dura pana la 21 de zile, delegatia Parlamentului European va trebui sa ajunga la un acord cu reprezentantii Consiliului asupra formei finale a Bugetului Uniunii Europene pentru anul 2018. In acest caz, votul Parlamentului asupra variantei finale a bugetului ar urma sa fie programat a avea loc la finalul lunii noiembrie 2017.Daca nici dupa perioada de conciliere bugetara nu se ajunge la un acord asupra bugetului, Comisia Europeana va trebui sa prezinte o noua propunere de buget.