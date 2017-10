Teza de doctorat a lui Stephen Hawking, publica pentru prima data, a dus la blocarea site-ului Universitatii Cambridge

Pentru a marca "Open Acces Week" (Saptamana accesului liber, n.r.), Universitatea Cambridge a facut publica, luni, teza de doctorat "Properties of Expanding Universes", semnata in 1966 de Stephen Hawking. La scurt timp dupa momentul publicarii, numarul mare al cererilor de accesare a acesteia au dus la prabusirea site-ului.Luni dupa-amiaza, pagina principala a site-ului se incarca dupa cateva minute, dar nimic de pe aceasta pagina nu era disponibil."Am avut parte de un raspuns imens la decizia profesorului Hawking de a ii face teza disponibila pentru a putea fi descarcata. Aceasta a fost descarcata de aproximativ 60.000 de ori in mai putin de 24 de ore", a spus purtatorul de cuvant Stuart Roberts."Drept rezultat, site-ul nostru s-ar putea incarca mai incet decat de obicei si ar putea fi chiar indisponibil temporar", a adaugat el.Teza de doctorat abordeaza subiectul implicatiilor si consecintelor expansiunii universului."Este minunat sa aflu cat de multe persoane au fost interesate sa descarce teza mea de doctorat. Sper sa nu fie dezamagiti acum ca au acces la aceasta!", a transmis Hawking inainte de prabusirea site-ului."Prin accesul liber la teza mea de doctorat, sper sa inspir oamenii din intreaga lume sa priveasca stelele si nu propriile picioare, sa se gandeasca la locul nostru in univers si sa incerce sa inteleaga cosmosul. Oricine, oriunde in lume ar trebui sa aiba acces liber nu numai la cercetarea mea, dar la cercetarile fiecarei minti extraordinare", a spus el."Fiecare generatie se afla pe umerii celor precedente, asa cum m-am aflat si eu, ca tanar doctorand la Cambridge, inspirat de lucrarile realizate de Isaac Newton, James Clerk Maxwell si Albert Einstein", a adaugat Stephen Hawking.Intr-o declaratie anterioara, universitatea a aratat ca aceasta teza este cel mai solicitat element din catalog semnat de unul dintre cei mai cunoscuti oameni de stiinta din lume.Viata lui Stephen Hawking este prezentata in filmul biografic "The Theory of Everything" (2014), in care profesorul este interpretat de actorul Eddie Redmayne.