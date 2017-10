Patru soldati ucraineni au fost ucisi in estul separatist

Este vorba de cele mai grele pierderi inregistrate de Kiev intr-o singura zi dupa instaurarea unui nou armistitiu, la finele lui august.Doi militari au fost ucisi in lupte in apropiere de portul Mariupol, la marea Azov, si alti doi dupa ce un dispozitiv a explodat in apropiere de Donetsk, unul dintre fiefurile separatistilor pro-rusi.Alte trei soldati au fost raniti dupa explozia unor obuze.De la armistitiul decretat in 25 august, in vederea inceperii anului scolar, in 1 septembrie, au mai murit alti 10 soldari ucraineni.Conflictul din estul Ucrainei s-a soldat cu peste 10.000 de morti din aprilie 2014. Acordurile de pace semnate la Minsk in februarie 2015 au condus la o calmare a luptelor, dar valuri de violente sangeroase izbucnesc in mod regulat de-a lungul liniei de demarcatie.