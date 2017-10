Biletul cu teoria fericirii a lui Einstein s-a vandut la licitatie cu 1,3 milioane de dolari

In 1922, Einstein era in drum spre Japonia, cand a venit anuntul ca va primi premiul Nobel pentru fizica pentru anul 1921, a spus castigatorul licitatiei.Cand a ajuns in Tokyo, acesta s-a retras in camera sa de hotel si si-a asternut gandurile pe o bucata de hartie. In momentul in care un angajat al hotelului a venit in camera lui pentru a face o livrare, Einstein a descoperit ca nu mai avea bani pentru a-i lasa un bacsis.In schimb, el i-a inmanat un bilet pe care a scris o propozitie in germana: "O viata calma si umila va aduce mai multa fericire decat cautarea succesului si constanta neliniste care vine cu el".Potrivit casei de licitatii, Einstein l-a sfatuit pe curier sa pastreze biletul, spunandu-i ca intr-o zi valoarea acestuia va depasi valoarea unui bacsis obisnuit.Dupa aproape 100 de ani, spusele lui Einstein s-au adeverit dupa ce nepotul curierului a contactat casa de licitatii pentru a pune biletul cu teoria fericirii la vanzare. Identitatea cumparatorului nu a fost dezvaluita.