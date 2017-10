Printul mostenitor al Arabiei Saudite: Vom reveni la un islam moderat, tolerant si deschis asupra lumii si asupra celorlalte religii

"Nu vom face dacat sa revenim la un islam moderat, tolerant si deschis asupra lumii si asupra celorlalte religii", a declarat printul mostenitor, in varsta de 32 de ani, intr-o conferinta economica realizata la Ryad in prezenta a 2.500 de delegati, printre care si investitori straini.Acesta a adaugat ca Arabia Saudita a abandonat moderatia in 1979 pe fondul ascensiunii unor curente religioase extremiste."Nu vom mai petrece inca 30 de ani din viata noastra pentru a ne acomoda cu idei extremiste si le vom distruge acum", a subliniat el."Vom distruge extremismul in curand", a continuat tanarul print, aplaudat la scena deschisa.Aceasta interventie pare atacul cel mai direct adresat de un inalt responsabil saudit la adresa mediilor conservatoare din regat.De la nominalizarea sa in 21 iunie ca print mostenitor, Mohammed bin Salman a atacat in mod repetat curentele religioase ultraconservatoare din societate.Este considerat inspiratorul deciziei din septembrie de a renunta la interdictia care nu permitea femeilor sa conduca masini.In urma cu cateva zile, ministerul pentru Cultura si Informatie a anuntat ca Arabia Saudita, locul de nastere al Islamului, va monitoriza modul cum sunt interpretate invataturile Profetului Mahomed pentru a preveni folosirea lor in scopul justificarii violentei sau terorismului.Regele Salman a ordonat, printr-un decret, infiintarea unei autoritati care sa cerceteze folosirea zicerilor si actiunilor Profetului de catre clerici si juristi pentru invataturi si edicte in toate aspectele vietii.Ministerul a anuntat marti seara ca autoritatea este menita sa "elimine texte false si extremiste care contrazic invataturile Islamului si justifica comiterea de infractiuni, crime si acte teroriste".