Germania: Dupa ce a tinut cadavrul sotiei sale intr-un butoi, vreme de 24 de ani, sotul ucigas scapa basma curata

Acesta scrisese pe o hartie cu patratele, cu un marker negru, pe care apoi a depus-o pe butoi: "Catre politie. In acest butoi se afla cadavrul fostei mele sotii, doamna Franziska Sander, nascuta in 4.8.65". Spiegel.de reda, in rezumatul sau de duminica, si continuarea acestui mesaj macabru: "S-a sinucis in 10.02.1992. S-a spanzurat cu banda adeziva de un carlig din fosta noastra locuinta. In ciuda permanentelor ei depresii, am iubit-o mult si am simtit nevoia sa o urmez". E o scrisoare lunga de trei pagini, lipita de "mormantul" sotiei sale, un butoi de metal, vopsit albastru.Dar sa prezint sirul faptelor, cum apar ele in presa locala de la finele anului trecut, cand a fost facuta cumplita descoperire. In 10 februarie 1992, Franziska Sander, din Hanovra, pe atunci in varsta de 26 de ani si casatorita cu Jorg L. de patru ani, a disparut.Nefiind inregistrata la politie o sesizare de disparitie de persoana, dupa cum a precizat purtatorul de cuvant al politiei din Hanovra, si neexistand dovada unei infractiuni, "nu a fost efectuata nicio investigatie. "Am presupus ca Franziska Sanders s-a separat de sotul ei si s-a mutat in strainatate" a mai spus acesta, citat de ziarul din Schleswig-Holstein, shz.de.Pentru a-si acoperi fapta si a nu trezi suspiciuni, Jorg L. a conceput si trimis familiei sotiei scrisori contrafacute. In 1994, la doi ani dupa disparitie, fratele si cele trei surori ale acesteia au inceput sa aiba indoieli. Insa un apel ferm la politie s-a facut doar in anul 2013, urmat de "investigatii ample", dupa cum a precizat politia din Hanovra. Si totusi, nu s-a ajuns la nimic.Doar in primavara anului trecut, o echipa de anchetatori s-a dus la Neumunster si l-a confruntat pe Jorg. L cu suspiciunile ei. Intr-un final, acesta a marturisit ca si-a strans sotia de gat, intr-o cearta. Ulterior, el a depus cadavrul intr-un butoi de metal, pe care l-a sudat. Cand s-a mutat de la vechea locuinta in cea noua din Neumunster, Jorg. L. a luat butoiul cu el si l-a depozitat intr-un garaj inchiriat.Problema este ca procuratura a incadrat fapta in "lovitura cauzatoare de moarte", o fapta neintentionata si care are termen de prescriptie 20 de ani. Drept urmare, dupa declaratiile facute la politie in 2016, la mai bine de 24 de ani de la fapta, Jorg L. a fost lasat liber, iar cazul ar urma sa fie clasat.Cu toate acestea, ancheta nu este incheiata, ar mai urma audieri de martori din cercul de cunostinte al victimei. Anchetatorii urmaresc sa stabileasca contextul precis al crimei. "Cautam oameni care au avut contact cu Franziska Sander, inainte de disparitia ei", a declarat ofiterul de politie Holger Hilgenberg.Continuarea investigatiei pare sa aiba o nemijlocita legatura cu insistentele familiei Franziskai: "Pana acum ne-ati mintit, spuneti-ne in sfarsit adevarul", au cerut fratele si surorile acesteia, intr-o scrisoare adresata lui Jorg L. , pe care a facut-o publica avocatul familiei, Matthias Waldraff. "De ce si in ce fel a trebuit sa moara sora noastra, inainte ca s-o sudati intr-un butoi?", mai intreaba rudele, disperate de neputinta de a li se face dreptate, in numele surorii lor.Din 1979, in Germania omorul nu se prescrie. In acel an, Codul penal german a fost modificat, deoarece exista pericolul prescrierii crimelor din epoca nazista. Cine este condamnat pentru crima, primeste o pedeapsa de privatiune de libertate de cel putin 15 ani sau pe viata. Pentru aceasta insa trebuie indeplinite anumite circumstante, cum ar fi "setea de a ucide" (Mordlust), uciderea cauzata de satisfactie sexuala, lacomia sau alte motive negative. Este considerat ucigas si cel care omoara un om cu cruzime, insidios sau pentru a acoperi o alta fapta.Persoana care ucide in mod deliberat un om, fara insa a indeplini una dintre caracteristicile de mai sus ale crimei, este pedepsita pentru lovituri cauzatoare de moarte. Condamnarea nu este sub cinci ani, poate ajunge pana la zece ani de inchisoare, iar fapta se prescrie dupa 20 de ani. In cazuri deosebit de grave, termenul de prescriptie se poate ridica la 30 de ani. In cazurile "mai blande" de lovituri cauzatoare de moarte, cum ar fi cele provocate de jigniri sau injurii, pedeapsa este de 10 ani de inchisoare, iar prescriptia intervine dupa zece ani.