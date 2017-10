A murit comandantul primului zbor al navetei spatiale Challenger, Paul Weitz

Weitz a murit luni, la locuinta sa din Flagstaff, Arizona, a precizat Laura Cutchens, de la Astronaut Scholarship Foundation.Paul Weitz a comandat primul echipaj care s-a aflat la bordul laboratorului spatial Skylab, intr-o misiune care a durat 28 de zile, in 1973.Acesta a comandat de asemenea primul zbor al navetei Challenger in aprilie 1983. Naveta Challenger avea sa fie distrusa in urma unei explozii la al zecelea zbor al sau, in 28 ianuarie 1986, cand toti cei sapte membri ai echipajului au murit.In total, Paul Weitz a petrecut 793 de ore in spatiu.