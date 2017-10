Misterul "Ucigasilor Dementi din Brabant", pe cale sa fie rezolvat dupa trei decenii. Ultimul indiciu, marturisirea unui politist aflat pe patul de moarte

Timp de trei ani, Ucigasii din Brabant au facut peste o duzina de raiduri in supermarketuri, hosteluri si magazine de arme, ucigand clienti, vanzatori si chiar si copii.Ei si-au incheiat brusc activitatea in 1985.Eficienta cu care ucigasii manuiau armele a dus la acea vreme la suspiciuni ca exista legaturi cu jandarmeria, fosta forta paramilitara din Belgia. Atunci au circulat si teorii ale conspiratiei potrivit carora gruparea era parte a unei tentative a extremistilor de stanga de a submina statul.Gruparea, de obicei compusa din trei barbati mascati, cunoscuti drept "Gigantul", "Ucigasul" si "Batranul" (soferul grupului), uneori lua doar sume minore de bani si bunuri cu valoare redusa, dar pareau multumiti cu seceratul oricui le statea in cale.Oficiali belgieni confirma acum ca sunt aproape sa-i identifice pe criminali dupa ce fratele unui politist pensionat din Aalst, langa Bruxelles, s-a prezentat la autoritati spunand ca fratele sau, aflat pe patul de moarte, a marturisit in urma cu doi ani ca a fost "Gigantul", conducatorul Ucigasilor Dementi."La inceput am fost intr-o faza de negare, pentru ca eu chiar m-am zbatut sa inteleg. Dar acum pot sa spun oficial ca acesta a fost fratele meu", a spus barbatul pentru televiziunea VTM.Ministrul belgian de justitie, Koen Geens, va fi audiat intr-o comisie a parlamentului federal belgian despre evolutia cazului.Suspectul, Christiaan B., a fost indepartat in 1981 din Grupul Diana, o unitate de comando a politiei. Avocatul fratelui lui sugereaza ca, din cauza ca a fost concediat din unitatea de elita dupa ce arma i s-a descarcat accidental a fost puternic afectat. Dupa incidentul care i-a incheiat cariera s-a apucat de bautura pana la moartea sa, in 2015.Ultima aparitie a grupului ce opera in provincia Brabant din jurul Bruxellesului a fost in noiembrie 1985 cand cei trei au intrat intr-un supermarket din Aalst tragand cu pustile.Opt persoane au fost ucise, inclusiv persoane intinse pe jos si o fetita de noua ani ce astepta afara in masina. Atunci s-a crezut ca membrul gruparii cunoscut drept "Ucigasul" a fost ranit mortal de politie, dar cadavrul nu a fost niciodata recuperat.