Austria: Sebastian Kurz invita extrema dreapta la negocieri exclusive pentru formarea guvernului

"Am decis sa il invit pe Heinz-Christian Strache (liderul FPO) la negocieri pentru formarea unui guvern", a spus acesta, intr-o conferinta de presa, subliind ca au exista deja discutii preliminare "foarte constructive" cu acesta."Austria merita formarea rapida a unui guvern stabil", a adaugat Kurz, precizand ca spera la finalizarea negocierilor inainte de Craciun.Acest demers era asteptat, in conditiile in care Kurz si Strache au multiplicat in ultimele zile semnalele in acest sens, in timp ce cancelarul social-democrat Christian Kern a anuntat ca se pregateste sa intre in opozitie, dupa zece ani de coalitii cu conservatorii.Daca se concretizeaza, negocierile vor marca revenirea la putere a FPO, la 17 ani dupa ce au fost solicitati de un alt conservator, Wolfgang Schussel. Aceasta initiativa a provocat atunci un scandal european.Kurz a sustinut insa, marti, ca "o orientare pro-europeana clara" este o preconditie pentru intrarea in guvern.Kurz si partidul sau crestin-democrat OVP au castigat alegerile parlamentare anticipate din 15 octombrie cu 31,5% din voturi, urmati de social-democrati (26,9%) si FPO (26%).In varsta de 31 de ani, Kurz ar putea deveni cel mai tanar lider din lume.