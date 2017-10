FOTO Patru australieni, porecliti "idiotii secolului" dupa ce au intrat intr-o capcana pentru crocodili

Fotografii cu barbatii care inoata in jurul capcanei si apoi intra in ea in Port Douglas au inceput sa circule online, lasand-o perplexa pe Julia Leu, primarul Douglas Shire.“Sunt absolut socata, este un comportament incredibil de stupid si de periculos. Ma intreb daca nu cumva tipii astia isi doresc premiul pentru idiotii anului sau idiotii secolului”, a declarat Julia Leu.Imaginile ii arata pe barbati jucandu-se prin apa si stand in capcana din port, nu departe de locul unde un crocodil a rapit si ucis luna aceasta o femeie de 79 de ani.Leu a spus ca zona portului este cunoscuta ca habitat al crocodililor.Ministrul pentru mediu din Queensland, Steven Miles, s-a declarat si el stupefiat: “Serios? Carnea pe care o punem in aceste capcane este momeala. Pentru crocodili. Nu inotati in ele! este prostesc si ilegal.”“Se pare ca au inotat pe sub semnul care arata ca este ilegal sa umbli la aceasta capcana si s-au pus efectiv unde noi punem momeala”, a declarat Miles jurnalistilor.“Am vazut cateva chestii nebunesti in mandatul meu de ministru al mediului, mai ales cand e vorba de crocodili, dar asta le depaseste pe toate”, a spus el.Miles a adaugat ca e o tampenie sa inoti in jurul capcanelor pentru crocodili, insa nu e ilegal: “Nu putem sa facem ilegal tot ce e stupid”.