Robert Fico, dupa alegerile din Cehia: Slovacia a devenit o insula pro-europeana in regiune

Miscarea populista ANO a miliardarului ceh Andrej Babis, supranumit "Trump al Cehiei", a castigat detasat alegerile parlamentare in aceasta tara, in conditiile in care alegatorii au respins partidele traditionale. Babis sustine ca partidul sau este pro-european, desi nu doreste adoptarea monedei unice euro si se opune unei integrari mai profunde in Uniunea Europeana."Nu am indraznit niciodata sa comentez situatia politica interna din alte tari. Dar ma bucur ca Slovacia a devenit o insula pro-europeana in aceasta regiune", a spus Fico.