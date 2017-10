Un barbat israelian a fost arestat dupa ce postarea sa de "buna dimineata" de pe Facebook a fost tradusa "atacati-i"

Politia israeliana a arestat si apoi a eliberat un barbat din Palestina, dupa ce algoritmii de la baza Facebook au tradus in mod eronat mesajul sau de "buna dimineata" cu "atacati-i", ne informeaza phys.org Potrivit raportului realizat de ziarul Haaretz, barbatul palestinian a postat o imagine cu el pe Facebook, in care se rezema de un buldozer, in regiunea comunitatii israelite Beitar Ilit.Poza era insotita de o expresie in araba care insemna "buna dimineata". Algoritmii de la baza Facebook care se ocupa de traducerea propozitiilor si a sintagmelor de pe platforma au tradus in mod eronat mesajul sau, atribuindu-i o noua insemnatate- in ebraica era tradus ca "atacati-i" si in engleza ca "raniti-i".Nu este insa clar cum o asemenea eroare de traducere a putut fi posibila, mai ales din pricina faptului ca nu pare sa existe similaritati intre expresia in araba si traducerile in ebraica si engleza pe care Facebook le-a atasat acesteia.Ca atare, politia l-a arestat initial pe barbat, dar acesta a fost eliberat la cateva ore distanta, odata ce suspiciunile s-au dovedit a fi false.