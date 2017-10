Erdogan: Aderarea Turciei ar vindeca "problemele cronice" ale Uniunii Europene

Reactia sa survine dupa ce, la Consiliul European de toamna, liderii statelor UE au cerut executivului comunitar sa ia in considerare optiuni de reducere sau redirectionare a fondurilor de preaderare alocate Turciei, avand in vedere erodarea statului de drept in aceasta tara. Inaintea summitului, oficiali germani si inclusiv cancelarul german Angela Merkel au pledat pentru o astfel de masura impotriva Turciei.In replica, presedintele Erdogan a spus luni: "Cei care cred ca ne vor pune in genunchi cu sanctiuni isi vor da seama curand ca fac o mare greseala". In declaratii date anterior, el a cerut imperativ Uniunii Europene sa decida daca doreste sau nu ca Turcia sa faca parte din blocul comunitar, in conditiile in care negocierile de aderare sunt blocate de multi ani.Guvernul de la Berlin, ale carui relatii cu Ankara s-au deteriorat semnificativ in urma arestarii unor cetateni germani in Turcia, a sugerat chiar o sistare formala a acestor negocieri, aceasta ultima idee neintrunind insa consensul statelor membre. Unele dintre acestea, desi condamna politica dusa de Erdogan pe plan intern, sunt rezervate fata de adoptarea unor masuri impotriva Turciei, avand in vedere rolul jucat de Ankara in unele conflicte internationale sau acordul ce a permis stavilirea fluxului migrator pe ruta balcanica, acord pe care Turcia a amenintat ca il va revoca daca UE nu ii acorda asistenta financiara promisa pentru a accepta incheierea acestei intelegeri.