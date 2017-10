John McCain ironizeaza din nou scutirea medicala de care a beneficiat Donald Trump pentru a scapa de razboiul din Vietnam

Senatorul american a fost intervievat duminica seara, la C-SPAN 3, despre razboiul din Vietnam, cand a fost prins, tinut prizonier si torturat peste cinci ani de comunisti."Un aspect al conflictului pe care nu il voi accepta niciodata este ca am trimis oamenii cu cele mai mici venituri si ca cei mai bogati au gasit un doctor care sa le diagnosticheze un pinten osos (osteofit)", a declarat acesta, facand referire la diagnosticul de care a beneficiat Donald Trump in 1968 si pe baza caruia a beneficiat de o incadrare 1-Y - scutire temporara - si care l-ar fi facut apt pentru incadrarea in serviciul miliar doar in caz de urgenta nationala sau al unei declaratii de razboi, ceea ce SUA au evitat in cazul Vietnamului.In 2015 Trump, pe atunci candidat la alegerile primare republicane, a pus sub semnul intrebarii cariera lui John McCain, foarte respectata in Statele Unite. "Imi plac oamenii care nu sunt prinsi", a spus miliardarul.Dupa alegeri, fostul magnat al imobiliarelor se confrunta in mod repetat cu criticile dure ale lui John McCain si nu a ezitat sa ii raspunda, cu riscul de a-si indeparta o parte a majoritatii restranse de care dispun republicanii in Senat (52 de voturi din 100)."Sunt foarte, foarte bland. Dar, la un anumit moment, voi riposta si nu va fi placut", a declarat Trump, saptamana trecuta."Am avut de-a face cu adversari duri in viata mea", a replicat atunci veteranul razboiului din Vietnam.