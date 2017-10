Madridul il ameninta pe Carles Puigdemont ca risca sa ramana fara nicio putere pana sambata

"Presedintele Generalitat (executivul catalan), nu isi va mai exercita functiile odata ce acest acord va fi publicat", a declarat Soraya Saenz de Santamaria, intrebata la postul de radio Onda Cero ce va face guvernul daca Puigdemont refuza sa renunte la functia sa."Nu va mai avea drept de semnatura, nu va mai putea lua decizii valabile, nu isi va mai incasa salariul", a adaugat ea, insistand asupra faptului ca nu se va mai bucura de niciunul dintre beneficiile functiei sale.Presedintele catalan are garzi de corp, un apartament in Barcelona, in palatul Generalitat, si masina de serviciu.Vicepresedinta nu a precizat insa ce masuri concrete va lua guvernul in cazul in care Carles Puigdemont, un fost ziarist de 54 de ani, care conduce Catalonia din 2016, nu se supune ordinelor Madridului.Dambata, guvernul conservator al lu iMariano Rajoy a anuntat ca va cere Senatului aplicarea articolului 155 din Constitutie pentru a-l autoriza sa preia controlul asupra executivului catalan, politiei regionale si punerea sub tutela a Parlamentului catalan, pentru a organiza alegeri regionale la inceputul lui 2018.Senatul, unde partidul lui Mariano Rajoy dispune de majoritatea absoluta, ar urma sa voteze aceste masuri in sedinta de vineri.Decizia lui Mariano Rajoy intervine in momentul in care partizanii independentei ameninta cu declararea unilaterala a independentei in Catalionia, unde traiesc circa 16% dintre cetatenii spanioli.Partizanii independentei in Parlamentul Cataloniei au anuntat luni ca vor organiza o sedinta in plen joi.