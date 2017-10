Presa germana scrie ca Theresa May l-ar fi "implorat" pe Juncker sa o ajute in negocierile pentru Brexit, informatia e negata de oficiali europeni

Potrivit ziarului german Frankfurter Allgemeine Zeitung, May i-a cerut lui Juncker sa o ajute in negocieri, insistand asupra riscului politic imens pe care si l-a asumat cand a respins ideea unui "dur" si solicitand o perioada de tranzitie de doi ani dupa iesirea Marii Britanii din UE, prevazuta in 29 martie 2019.Acest articol, care nu citeaza surse exacte, afirma ca May parea "torturata", "tematoare" si "descurajata" intr-un dineu cu Juncker, saptamana trecuta, chiar inaintea summitului european in care sefii de stat din UE i-au oferit o mica victorie, acceptand sa lanseze pregatirile pentru etapa viitoare a negocierilor cu Regatul.Ziarul german adauga ca Juncker le-a spus apoi colegilor sai ca May avea un aer abatut din cauza luptelor interne din partidul sau si ca parea sa nu fi dormit noaptea, cu "cearcane" sub ochi.Intr-un tweet publicat luni dimineata, seful de cabinet al lui Juncker, germanul Martin Selmayr, care a asistat si el la dineu, a negat informatiile."Dezmint ca 1/noi am divulgat asta 2/Juncker a spus vreodata asta 3/avem o atitudine punitiva fata de Brexit", a scris acesta, acuzand articolul de "o tentativa de a submina unitatea UE".Selmayr, un fost functionar al Bancii Centrale Europene, este un personaj influent la Bruxelles.Acesta este suspectat ca ar fi fost una dintre sursele FAZ, un ziar conservator cu sediul in Frankfurt, pentru un articol similar care a provocat o disputa diplomatica in mai.Potrivit acestui articol, Juncker ar fi parasit un precedent dineu cu May "de zece ori mai pesimist" in privinta negocierilor pentru Brexit. Acesta i-ar fi spus cancelarului german Angela Merkel ca are impresia ca britanicii sunt "din alta galaxie".Articolul a aparut cu cateva saptamani inainte de alegerile anticipate britanice incheiate cu rezultat prost pentru May, care si-a pierdut majoritatea.