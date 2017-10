VIDEO Cainele presedintelui francez Emmanuel Macron, filmat cand urineaza pe un semineu in timpul unei intalniri a stapanului sau

"Face ceva destul de exceptional", spune Macron. In timp ce presedintele republicii este la o intalnire cu trei secretari de stat, cainele sau Nemo ridica piciorul in fata unui semineu."Se intampla des?" intreaba unul dintre ei. "Nu", raspunde Macron, adaugand: "Ati declansat un comportament complet neobisnuit cainelui meu".Nemo este un labrador Griffon in varsta de doi ani, adoptat la sfarsitul lunii august de la un adapost al Societatii pentru Protectia Animalelor.Acest caine negru i-a succedat la Elysee lui Philae, o tanara catea labrador oferita in decembrie 2014 presedintelui Francois Hollande de catre Federatia Veteranilor din Montreal. A parasit Elysee-ul cu stapanul ei in luna mai.Timp de 50 de ani, toti presedintii francezi au avut un caine la Elysee, care a avut la dispozitie gradini intinse. Si cei mai multi au ales un labrador.Nu este pentru prima oara cand cainele unui presedinte francez ii face probleme stapanului sau. Site-ul de investigatie francez Mediapart a scris ca, la un moment dat, cainii lui Nicolas Sarkozy au deteriorat mobilierul pretios in palat, iar refacerea lui a costat mii de euro, scrie BBCNews.