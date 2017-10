Prim-ministrul japonez Shinzo Abe promite sa fie ferm in fata amenintarii Coreei de Nord

Mass-media locale scriu ca coalitia de guvernamant a domnului Abe si-a pastrat majoritatea de doua treimi in parlament. Acest fapt ii deschide calea pentru a modifica constitutia pacifista postbelica din Japonia.Primul ministru a cerut in prealabil introducerea unor reglementari legale privind fortele armate ale tarii, o miscare controversata despre care el afirma ca este necesara pentru a consolida apararea Japoniei, dar despre care criticii spun ca este un pas spre re-militarizare.Vorbind dupa sondajele de la iesirea de la urne, dl Abe a spus: "Asa cum am promis in alegeri, sarcina mea iminenta este sa actionez ferm cu Coreea de Nord... Pentru aceasta, este necesara o diplomatie puternica".