Borut Pahor, presedintele in exercitiu al Sloveniei, a castigat primul tur al alegerilor prezidentiale

Borut Pahor (53 de ani, social-democrat) a obtinut 47,1% din voturi, fata de 25% cat are Marjan Sarec (un fost comediant in varsta de 40 de ani), principalul sau contracandidat.In Slovenia, presedintele are un rol in mare parte ceremonial, majoritatea puterii fiind detinuta de catre premier si parlament. Alegerile parlamentare urmeaza sa aiba loc anul viitor.