Poetul Pablo Neruda nu a murit de cancer, sustine o echipa de experti internationali

"Ceea ce este sigur este ca certificatul nu reflecta realitatea decesului", a declarat intr-o conferinta de presa dr. Aurelio Luna, in numele expertilor insarcinati sa determine daca poetul chilian a fost asasinat de dictatura generalului Augusto Pinochet.Specialistii din Canada, Danemarca, Statele Unite, Spania si Chile nu au reusit sa determine cauzele reale ale decesului lui Pablo Neruda.Expertii au descoperit o noua bacterie necanceroasa, care este studiata in laboratoare din Canada si Danemarca, ceea ce ar trebui sa permita o intelegere mai buna a cauzelor mortii lui Neruda, a explicat Luna.Familia lui Pablo Neruda crede ca poetul a fost otravit in timpul dictaturii (1973-1990).Ramasitele poetului, mort intr-o clinica din Santiago in 1973, la cateva zile dupa lovitura de stat impotriva presedintelui socialist Salvator Allende de care era apropiat, au fost supuse numeroaselor expertize in ultimii ani.Exhumate in 2013, ele au fost ingropate in aprilie 2016 fara ca misterul sa fie dezlegat. In mai 2014, o echipa de cercetatori spanioli a dezvaluit prezenta mai multor bacterii, stafilococ auriu, care puteau fi injectate de agenti ai dictaturii.Potrivit certificatului de deces, redactat de o junta militara aflata la putere, poetul a murit la 69 de ani din cauza unui cancer la prostata.In 2011, fostul sau sofer si asistent personal, Manuel Araya, a afirmat ca moartea poetului s-a datorat unei injectii misterioase facute in ajunul plecarii sale in Mexic, unde se gandea sa se exileze pentru a-i face opozitie generalului Pinochet. "Neruda a fost asasinat", a declarat Araya pentru AFP in 2013.O ancheta judiciara a fost dechisa atunci, iar marturiile au aratat ca Neruda s-a simtit bine pana la faimoasa injectie.Moartea in 1982, in aceeasi clinica, a fostului presedinte Eduardo Frei (1964-1970), in urma unei operatii de rutina, a intarit teza unui asasinat asupra poetului.