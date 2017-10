Mii de oameni au protestat la Berlin impotriva intrarii extremei drepte in Parlament

Participantii la protest au adus pancarte pe care scria "Stop AfD!" si "Inima mea bate pentru diversitate".Protestul a avut loc cu doua zile inainte ca deputatii AfD sa participe la prima sedinta a Bundestagului, parlamentul federal format in urma alegerilor legislative din 24 septembrie.Alternativa pentru Germania (AfD), formatiune antiislam si antiimigranti, a obtinut 12,6 % la alegeri, devenind al treilea partid al tarii ca importanta. Rezultatul a fost unul istoric pentru o astfel de miscare, care sparge un tabu in Germania, dupa o campanie electorala in cursul careia si-a radicalizat retorica.