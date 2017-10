Ministrul spaniol de Externe sustine ca imaginile violente din Catalonia sunt "fake news" si neaga informatia ca Madridul organizeaza o lovitura de stat

Imagini si filmulete in care se vede agresivitatea politiei spaniole au aparut pe toate retelele de socializare, iar politicieni din intreaga lume au condamnat aceste actiuni. Cu toate acestea, Dastis a respins imaginile brutalitatii spaniole."Multe dintre aceste imagini s-au dovedit a fi imagini false. (...) Daca a fost folosita forta, ea a fost una limitata, determinata de faptul ca fortele de ordine au fost impiedicate sa execute ordinele instantelor", a spus ministrul de Externe.Intrebat de moderatorul emisiunii daca toate imaginile sunt false, ministrul spaniol a adaugat: "Nu spun ca toate sunt imagini false, dar unele dintre ele sunt si au existat multe fapte alternative si stiri false".Peste 1.000 de persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale dupa ziua votului, potrivit departamentului pentru sanatate din Catalonia.Ministrul spaniol de Externe, Alfonso Dastis, a negat informatia potrivit careia Guvernul de la Madrid incearca sa reafirme controlul asupra Cataloniei printr-o "lovitura de stat", potrivit BBC "Daca cineva a incercat o lovitura de stat, este guvernul regional catalan", a declarat Dastis pentru BBC. "Ceea ce facem este sa respectam cu strictete prevederile constitutiei noastre", a spus el, descriind-o ca fiind "o copie exacta a constitutiei germane". "Daca va uitati la restul democratiilor si mai ales la partenerii din Uniunea Europeana, ei nu vor accepta ca o asemenea decizie sa fie luata de o parte a tarii", a mai spus ministrul spaniol.Guvernul de la Madrid a decis, sambata, intr-o sedinta extraordinara, activarea articolului 155 din Constitutia Spaniei, care permite suspendarea autonomiei Cataloniei. Premierul spaniol Mariano Rajoy a anuntat, la finalul sedintei extraordinare a executivului, ca atributiile administratiei catalane vor fi transferate guvernului de la Madrid. Parlamentul catalan ar urma sa fie dizolvat, iar in urmatoarele 6 luni ar urma sa fie organizate alegeri regionale in Catalonia, a declarat Rajoy, citat de Reuters.