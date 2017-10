Cehia: Presedintele Milos Zeman, pregatit sa-l mandateze pe miliardarul Andrej Babis cu formarea guvernului

"Eu imi respect promisiunea si aceasta promisiune era ca il voi numi pe invingatorul alegerilor in postul de premier", a declarat seful statului intr-un interviu difuzat pe site-ul ziarului popular Blesk.ANO ("Da" in limba ceha), care si-a desfasurat campania sub angajamentul de lupta impotriva coruptiei, dar si impotriva primirii migrantilor si a zonei euro, a obtinut 29,7% din voturi, adica 78 de locuri dintr-un total de 200 cate are Camera inferioara, potrivit rezultatelor oficiale publicate sambata seara.Conform presedintelui Zeman, singurul lucru care l-ar putea face sa revina asupra deciziei sale ar fi ca Babis insusi sa renunte la aceasta misiune.Mai multe partide, intre care social-democratii CSSD si crestin-democratii KDU-CSL, membri ai fostei coalitii cu ANO inaintea alegerilor, s-au declarat dispuse sa intre intr-o noua coalitie cu ANO, insa doar cu conditia ca seful controversat al acesteia sa ramana in afara guvernului."Nu pot exclude o astfel de decizie a lui Andrej Babis, dar voi fi ultimul sa-l sfatuiasca sa o ia", a afirmat presedintele Zeman, potrivit caruia ar fi vorba despre o "mare eroare".Zeman a mai indicat ca va avea o discutie luni cu Babis, care ar fi - potrivit lui - "un pragmatic si un populist".Babis insusi nu a dat sambata vreo indicatie cu cine intentioneaza sa formeze o coalitie si guvernul, declarand ca el propusese negocieri tuturor partidelor intrate in parlament si ca "asteapta reactii" din partea acestora.Operatiunea se anunta delicata intr-o camera fragmentata intre noua partide, dintre care unele au anuntat deja ca nu vor negocia cu Babis.