Malta: Mii de persoane au protestat pentru a se face dreptate in cazul jurnalistei Daphne Caruana Galizia, asasinata luni

Unii dintre cei prezenti la protest au adus pancarte sau au purtat tricouri cu ultimele cuvinte scrise de Caruana Galizia, cu cateva minute inainte de a fi ucisa: "Sunt escroci peste tot unde te uiti acum. Situatia este disperata.""Va amintiti, ne-am adunat, cu aproape trei ani in urma, la Paris, dupa uciderea lui Charlie Hebdo. Ne-am adunat astazi la Valetta pentru Daphne si toata lumea poate spune: "Eu sunt Daphne, je suis Daphne", a declarat in fata multimii Christophe Deloire, secretar general al "Reporters without Frontiers".Michael Briguglio, care conduce ONG-ul Civil Society Network, a declarat ca procurorul general si comisarul politiei ar trebui sa fie inlaturati pentru ca nu a actionat in urma dezvaluirilor in asa-numitele "Documente Panama".Caruana Galizia a scris in luna aprilie ca sotia prim-ministrului maltez, Michelle Muscat, are un cont deschis in Panama in care depunea, printre altele, mita primita din Azerbaidjan in schimbul autorizatiei pentru functionarea unei banci in Malta. Afirmatia a fost negata intens de catre premier si sotia sa.Guvernul maltez a anuntat, sambata, o recompensa de un milion de euro si protectie pentru orice persoana care ofera informatii ce conduc la identificarea celor care se aflau in spatele uciderii jurnalistei.Premierul Joseph Muscat nu a participat la protest, spunand ca ar fi fost "nepotrivit". Au participat insa o delegatie a Partidului Laburist al premierului si membri ai Partdului Nationalist, aflat in opozitie.Presedintele Marie-Louise Coleiro Preca a participat, mergand in spatele multimii cu sotul ei.Florile au fost asezate la poalele monumentului Marelui Asediu din Malta - comemorand asediul nereusit al Maltei de catre otomani in 1565 - care a devenit un altar temporar pentru Caruana Galizia.In primavara, Politico a desemnat-o pe Daphne Caruana Galizia in randul celor "28 de personalitati care fac Europa sa avanseze", descriind-o drept un "un WikiLeaks intreg intr-o singura femeie, in cruciada impotriva lipsei de transparenta si a coruptiei din Malta".