Scrisoare redactata la bordul Titanicului, vanduta cu 126.000 de lire sterline

Alexander Oskar Holverson a fost unul dintre cei 1.500 de oameni care au murit pe 14 aprilie 1912 cand Titanicul a lovit un aisberg in Oceanul Atlantic. Corpul lui Holverson a fost scos din apa dupa cateva zile, iar obiectele care ii apartineau au fost trimise fratelui sau. Printre acestea se afla si un carnetel de buzunar in care era impaturita scrisoarea.Valoarea scrisorii a fost estimata initial la 80.000 de lire sterline, insa pretul a fost depasit, ajungand la 126.000 de lire sterline. Recordul anterior pentru o scrisoare redactata pe Titanic era de 119.000 de lire sterline.In scrisoare, Holverson a descris aspectul luxos al navei. "Acest vapor este urias si este amenajat ca un hotel somptuos. Mancarea si muzica sunt excelente". De asemenea, i-a spus mamei sale: "Pana acum am avut o vreme foarte buna. Daca totul merge bine, vom ajunge la New York miercuri dimineata"."Sunt incantat de noul record mondial stabilit de scrisoare. Acesta reflecta statutul sau de cea mai importanta scrisoare de pe Titanic pe care am licitat-o vreodata", a spus Andrew Aldridge, unul dintre patronii casei de licitatii Henry Aldridge & Son.