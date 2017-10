Japonia: Coalitia premierului Shinzo Abe a castigat alegerile parlamentare

Potrivit exit-pollurilor, coalitia formata din Partidul Liberal Democrat (LDP) si formatiunea Komeito au castigat 311 locuri in camera inferioara a Parlamentului, din cele 465.Majoritatea este vitala pentru ambitia lui Abe de a revizui Constitutia pacifista de dupa razboi. Premierul nipon incearca sa impuna modificari foarte nepopulare in politica pacifista a tarii de dupa al Doilea Razboi Mondial, indemnand la recunoasterea oficiala a armatei prin Constitutie.O victorie i-ar asigura lui Abe un al treilea mandat de trei ani si ar deveni premierul cu cel mai lung mandat, el fiind ales in functie in 2012.Potrivit primelor date, Partidul Democratic Constitutional ar urma sa castige intre 44 si 67 de locuri, in timp ce Partidul Sperantei intre 38 si 59 de locuri.Abe, in varsta de 63 de ani, a dizolvat camera inferioara a Parlamentului luna trecuta si a convocat alegeri anticipate.Dizolvarea Parlamentului a venit cu un an inainte ca mandatul alesilor sa expire.106,6 milioane de japonezi au fost chemati la vot, ei avand de ales dintre 1.180 de candidati pentru 465 de locuri.Alegerile au avut loc in contextul in care Japonia s-a confruntat cu taifunul Lan, care a dus la evacuarea a sute de persoane.Primele rezultate oficiale ale alegerilor vor fi anuntate luni dimineata.